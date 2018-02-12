  • الإثنين 12

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المعلمين والطلاب يؤدون صلاة الاستسقاء بمدارس المملكة

المعلمين والطلاب يؤدون صلاة الاستسقاء بمدارس المملكة

المعلمين والطلاب يؤدون صلاة الاستسقاء بمدارس المملكة
نايف السالم(صدى):

أقام جموع المعلمين والإداريين والطلاب، صباح اليوم الإثنين، بمختلف مدارس المملكة، باستثناء مدارس منطقة مكة المكرمة، صلاة الاستسقاء، عملًا بسنة المصطفى، صلى الله عليه وسلم، عند الجدب وتأخر نزول المطر.

ونشرت إدارات تعليمية مدارس، صورًا لأداء المعلمين والطلاب، لصلاة الاستقساء، داعين الله تعالى، أن ينزل الغيث وينفع به البلاد والعباد.

يُذكر أن وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسي، وجه إدارات التعليم في المحافظات والمناطق، بإقامة صلاة الاستقساء في جميع المدارس؛ طلبًا لنزول الغيث، وذلك بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين بهذا الشأن.


الوسوم:, , , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *