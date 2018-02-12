STC تفوز بترددات نطاقي 1800 و700 لمدة 15 عاما

نايف السالم(صدى):

فازت شركة الاتصالات السعودي STC بالمزاد الخاص بالترددات في النطاقين 1800، و700، وذلك لمدة 15 عامًا تبدأ خلال العام الجاري 2018، وبقيمة إجمالية 1560 مليون ريال.

وأوضحت الشركة أنه سيتم دفع قيمة الترددات على دفعات متساوية خلال 14 عامًا، ابتداءً من عام 2019 وبتمويل ذاتي من مصادرها، لافته إلى أن حصولها على هذه الترددات يعتبر استثمارًا إضافيًا يهدف إلى زيادة الساعات الاستيعابية لمقابلة الطلب المتزايد في الخدمات وتقديم أفضل خدمات وتحسين سرعة وجودة الاتصال بالانترنت.

كما أضافت أن هذا الشراء يتماشى مع استراتيجيتها في تحسين وتطوير شبكاتها في المملكة مما يسهم في تحقيق خطط التحول الوطني 2020 المنبثقة عن رؤية المملكة 2030، متوقعه أن لا يترتب عليه أثر جوهري على نتائجها المالية.

وكانت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أعلنت أمس، عن انتهاء المزاد العلني لترددات النطاقات (700 ، 800، 1800) ميجاهرتز، حيث شارك في المزاد الشركات المرخص لها تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في المملكة، ” شركة الاتصالات السعودية، شركة اتحاد اتصالات موبايلي، شركة الاتصالات المتنقلة السعودية زين “.