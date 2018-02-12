مصادرة 1980 عبوة معسل وضبط 10 عمال مخالفين بحي طويق بالرياض

حمود العنزي(صدى):

ضبطت أمانة منطقة الرياض، منزلاً شعبياً يستخدمه الباعة الجائلين؛ لتخزين وتصنيع التبغ والمعسل بحي طويق، وتم مصادرة 1980 عبوة معسل، و225 كيلو معسل، و10 عمال مخالفين للأنظمة.

وقالت الأمانة في تغريدة لها بموقع ” تويتر ” : ” داهمت أمانة منطقة الرياض ممثلة بإدارتي الراحة والسلامة و صحة البيئة وبمساندة الجهات الأمنية ووزارة التجارة وهيئة الزكاة والدخل منزلاً شعبياً يستخدمه الباعة الجائلين لتخزين وتصنيع التبغ والمعسل بحي طويق، وتم مصادرة1980بكت معسل، و 225كيلو معسل، وضبط 10عمال مخالفين للأنظمة “.