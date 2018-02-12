شرطة الجوف تواصل حملاتها لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل

سهو الهشال(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف تعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل ،وأمن الحدود حيث نفذت شرطة المنطقة ،متمثلة بقوة الضبط الميداني وإمارة منطقة الجوف وادارة الدفاع المدني ومفتشي مكتب العمل ومفتشي الأمانة.

ونفذت الحملة بقيادة مدير إدارة الضبط الاداري بشرطة المنطقة خالد بن علي الحبلاني حملة تفتيش ضمن الخطة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) صباح امس الاحد الموافق ٢٥/ ٥/ ١٤٣٩هـ بالصناعيه القديمه (محلات الحدادة) بسكاكا .

وأسفرت عن ضبط عددا من المخالفين استكملت اجراءات المخالفات وسلمت لجهات الاختصاص .