بالصور.. أمير الشمالية يتقدم المصلين في صلاة الاستسقاء

رافع فريح(صدى):

‎أدى جموع المصلين صلاة الاستسقاء صباح اليوم في منطقة الحدود الشمالية في جامع الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد – رحمه الله – بمدينة عرعر , يتقدمهم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية .

‎وأم المصلين إمام الجامع الشيخ الدكتور محمد أبالخيل الذي أوصي في خطبته بتقوى الله في كل صغيرة وكبيرة من أمور الدنيا والآخرة والتقرب إلى الله بكل ما يتعلق بشؤونهم الدينية والدنيوية والإكثار من الاستغفار .

‎ودعا أبا الخيل المسلمين إلى التقرب لله سبحانه وتعالى، متضرعاً إلى الله أن يسقي البلاد والعباد من بركات السماء، وأن يديم على بلادنا أمنها ورخاءها .

كما أقيمت صلاة الاستسقاء في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة .