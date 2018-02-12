الفلبين تحظر إرسال العمالة للكويت نهائيا وتهدد دولا عربية أخرى

مانيلا(صدى):

كشف وزير العمل الفلبيني سليفستر بيلو، إن الرئيس الفلبيني، سيصدر، اليوم الإثنين، قرار خاص بحظر إرسال العمالة إلى الكويت بشكل شامل، ونهائي.

وأضاف” بيلو” أن حكومة الفلبين بصدد نقل العمال المتعثرين في الكويت، مضيفًا: ” مَن يرغب في البقاء فسيسمح له بذلك”.

واشار إلى إمكانية تراجع الفلبين عن قرارها في حالة توقيع الكويت ،مذكرة تفاهم تضمن حماية العمال الفلبينيين المغتربين.

وأكد على وجود احتمالية بفرض الحظر على دولًا عربية أخرى، إذا كانت ظروف العمالة الفلبينية، في تلك الدول سيئة ولا تشملهم الحماية اللازمة.