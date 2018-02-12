” الغذاء والدواء ” توضح أهم المنتجات الغذائية لتخفيض الدهون
أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحت شعار ” بالأهم نهتم ” ، صباح اليوم الأثنين، عن أهم المنتجات الغذائية المستهدفة لتخفيض الدهون المتحولة.
حيث أدرجت ” الهيئة ” ، أهم هذه المنتجات في قائمة نشرتها عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي تمثلت فيما يلي:
– الأيس كريم.
– الجبن المطبوخ.
– القشدة.
– الشوكولاتة.
– المارجرين.
– السمن النباتي.
– مبيض القهوة الحليبي.
– مكعبات المرق.
– المايونيز.
– الدونات.
– منتجات الكيك.
– المعجنات المبردة والمجمدة.
– الفطائر.
– البسكويت.
– البطاطس المقلية المجمدة.
– رقائق البطاطس ” الشيبس ” .
– زبدة الفول السوداني.
– الطحينة.
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