” الغذاء والدواء ” توضح أهم المنتجات الغذائية لتخفيض الدهون

عادل الحربي (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، تحت شعار ” بالأهم نهتم ” ، صباح اليوم الأثنين، عن أهم المنتجات الغذائية المستهدفة لتخفيض الدهون المتحولة.

حيث أدرجت ” الهيئة ” ، أهم هذه المنتجات في قائمة نشرتها عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، والتي تمثلت فيما يلي:

– الأيس كريم.

– الجبن المطبوخ.

– القشدة.

– الشوكولاتة.

– المارجرين.

– السمن النباتي.

– مبيض القهوة الحليبي.

– مكعبات المرق.

– المايونيز.

– الدونات.

– منتجات الكيك.

– المعجنات المبردة والمجمدة.

– الفطائر.

– البسكويت.

– البطاطس المقلية المجمدة.

– رقائق البطاطس ” الشيبس ” .

– زبدة الفول السوداني.

– الطحينة.