انطلاق فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق

بغداد(صدى):

انطلقت فعاليات مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق، اليوم الإثنين، والذي يستمر لمدة 3 أيام، على أن يتم اليوم مناقشة برنامج إعاددة الإعمار والمساعدات الدولية بهذا الشأن.

كما سيتم مناقشة العمل التنموي الذي تقوده منظمات المجتمع المدني في العراق.

يذكر أن فعاليات الافتتاح بدأت باجتماع الخبراء رفيعي المستوى، وبحضور مدير عام الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية عبد الوهاب البدر، والدكتور مهدي العلاق، أمين عام مجلس الوزراء العراقي.

كما حضر رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية بالعراق الدكتور مصطفى الهيتي، ومدير عام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبد اللطيف الحمد.