سوق الترفيه بحاجة إلى 267 مليار ريال لبناء البنية التحتية

عادل الحربي(صدى):

أكد المهندس فيصل بافرط، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه، على احتياج سوق قطاع الترفيه إلى 267 مليار ريال من إجمالي الاستثمارات؛ وذلك لبناء البنية التحتية الترفيهية في جميع مناطق المملكة.

وأشار ” بافرط ” خلال القمة العالمية للحكومات في دبي، أن الاستثمارت الكلية في البنية التحتية متوقع أن تصل إلى حوالي 18 مليار ريال في الناتج المحلي سنوياً، خلال الفترة من 2017-2030.

وأوضح أنه بحلول عام 2030، سيصل الإنفاق الاستهلاكي على الترفيه إلى 36 مليار ريال، بالإضافة إلى أنه سيتم توفير ما يزيد عن 114 ألف وظيفة مباشرة، و110 آلاف غير مباشرة.