رئاسة أمن الدولة تكشف عدد العمليات الإرهابية بالمملكة خلال 38 عاما

نايف السالم(صدى):

أعلنت رئاسة أمن الدولة، عن حجم العمليات الإرهابية، خلال 38 عامًا، من عام 1979 إلى 2017، مؤكدة خلال جناحها في ” الجنادرية ” ، أنه تم إحباط 233 عملية، بينما نفذت التنظيمات الإرهابية، داخل المملكة 841 عملية، واستهدفت مصالح المملكة في الخارج بـ 22 عملية، على الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية السعودية.

وفي هذا السياق، أوضحت أمن الدولة، أن ضحايا هذه العمليات بلغ 3007، واستشهد 333 من رجال الأمن، بينما قُتل 695 إرهابيًا، بالإضافة إلى أن جناح أمن الدولة، أظهر خلايا التجسس، والتي قبض عليها في 2013، وعددهم 32 شخصًا ” إيراني، أفغاني، 30 سعوديًا ” ، كما أوضحت اللوحات التعريفية حجم المضبوطات والتي بلغت 47 طنًا من خلائط المتفجرات.

وأعطت رئاسة أمن الدولة في المهرجان الوطني، للتراث والثقافة ” الجندارية ” ، من خلال جناحها بالمهرجان، نبذة كاملة عن الدور الذي تقوم به الرئاسة، في جميع أعمالها، وإدارتها، حيث احتوى المعرض على عدد من الأقسام التي نعمل بها من إدارات ومهام.

ويشمل الجناح، الأقسام التالية: ” إدارة المتفجرات، أمن المطارات، الإدارة العامة لسجون المباحث، مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، العمليات الميدانية، المباحث الإدارية، كلية نايف للأمن الوطني، الإدارة العامة للأمن الفكري، القيادة العامة لطيران الأمن، شهداء الواجب، قوات الطوارئ الخاصة، لوحات لأبز القضايا الأمنية ” .