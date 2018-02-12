” كيال ” يكشف أسباب استبعاد ” السومة ” من القائمة الآسيوية

ماجد محمد(صدى):

كشف طارق كيال نائب رئيس أهلي جدة، عن أسباب استبعاد مهاجم الفريق السوري عمر السومة من القائمة الآسيوية.

وأوضح ” كيال” أن السبب هو مصلحة اللاعب، حيث جاء قرار الاستبعاد مبنيًا على التقارير الطبية التي تتعلق بإصابته.

وقال ” كيال ” : ” عمر السومة لاعب كبير، ويهمنا كثيرًا، وقراراتنا مبنية على التقارير الطبية فقط.. قرار استبعاده من القائمة الآسيوية جاء لمصلحته ولمصلحة النادي الأهلي”.

وأشار إلى أن تقارير اللاعب الطبية الواردة من ألمانيا طالبت بإعطاء اللاعب راحة، حيث أنه لن يكون للمشاركة إلا في آخر مباراتين من مرحلة المجموعات بدوري الأبطال .