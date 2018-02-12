مدرب خيتافي: استطعنا إيقاف خطورة ميسي

نواف السالم(صدى):

أشار خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، إلى أن فريقه كان يستحق اقتناص الفوز من برشلونة في مباراة الأمس التي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.

وقال ” بوردالاس”، إن فريقه نجح في معرفة كيفية إيقاف خطورة البرسا المتصدر، بالإضافة لإيقاف خطورة ميسي خلال المباراة.

وأوضح أن فريقه قدم جيد على المستوى الدفاع، مضيفًا: “كنا حاضرين في المباراة وراقبنا ميسي/ إنه في النهاية بشر، وخيتافي استحق النقطة بعد أن حد من خطورة برشلونة وأفضل لاعب في العالم”.

وتابع: ” منع برشلونة من التسجيل ومن خلق هذا الكم من الفرص التي يصنعها لاعبون، يعني الكثير بالنسبة لخيتافي”.