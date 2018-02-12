مدرب خيتافي: استطعنا إيقاف خطورة ميسي
أشار خوسيه بوردالاس مدرب خيتافي، إلى أن فريقه كان يستحق اقتناص الفوز من برشلونة في مباراة الأمس التي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار الجولة الـ23 من الدوري الإسباني.
وقال ” بوردالاس”، إن فريقه نجح في معرفة كيفية إيقاف خطورة البرسا المتصدر، بالإضافة لإيقاف خطورة ميسي خلال المباراة.
وأوضح أن فريقه قدم جيد على المستوى الدفاع، مضيفًا: “كنا حاضرين في المباراة وراقبنا ميسي/ إنه في النهاية بشر، وخيتافي استحق النقطة بعد أن حد من خطورة برشلونة وأفضل لاعب في العالم”.
وتابع: ” منع برشلونة من التسجيل ومن خلق هذا الكم من الفرص التي يصنعها لاعبون، يعني الكثير بالنسبة لخيتافي”.
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