تعيين نواف المقيرن رئيسا لنادي الاتحاد والصنيع نائبا له

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس هيئة الرياضة عن موافقة نواف بن ناصر المقيرن تولي رئاسة نادي الاتحاد اعتبارا من الموسم القادم، على أن يكون الصنيع نائباً له.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه في ” تويتر ” : حصلت على موافقة أخي نواف بن ناصر المقيرن لتولي رئاسة نادي الاتحاد اعتبارا من الموسم القادم على أن يبقى حمد الصنيع نائبا له، ووعد بدعم شخصي منه للنادي لايقل عن 50 مليون ريال.

وأضاف آل الشيخ: حصلت على موافقة أخي سعود بن محمد السويلم لتولي رئاسة الرياض اعتبارا من الموسم القادم، ووعد بدعم شخصي للنادي لايقل عن 10 مليون ريال.