60 شابا يمثلون المملكة في الخارج

علي القحطاني (صدى):

تم انطلاق النسخة الأولى من برنامج تأهيل القيادات الشابة للحوار العالمي، والذي أطلقه مشروع ” سلام ” للتواصل الحضاري، بالتعاون مع أكاديمية ” حوار ” للتدريب، وذلك مساء الأثنين الماضي، بمقر مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في الرياض.

جاء هذا البرنامج بهدف إعداد وتدريب وتأهيل 60 شابًا وفتاهً من أبناء المملكة، والذين تم اختيارهم من بين 750 متقدم، حيث من المقرر أن يتم تدريبهم لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في سبيل المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات الدولية في الحوار الحضاري.

وأعرب الدكتور فهد بن سلطان السلطان، المدير التنفيذي لمشروع ” سلام ” الحضاري، عن أمله في إسهام هذا البرنامج في صناعة قادة من الشباب أبناء المملكة، وذلك لتمثيل المملكة في المحافل الدولية، لافتاً لمدى حرص الشباب على المساهمة في تمثيل بلدهم، وذلك بعد الإقبال الكبير الذي حظي به البرنامج منذ إطلاقه.