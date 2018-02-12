ارتفاع أسعار النفط مدعومة بتعافي الأسهم الأمريكية

واشنطن(صدى):

سجلت أسعار النفط، صباح اليوم الاثنين، ارتفاعًا في مستوياتها، متأثرة بارتداد الأسهم الأمريكية مرة أخرى، بعد أن سجلت أكبر خسائها في عامين خلال الأسبوع الماضي، في ظل تراجع جماعي للأسهم العالمية والأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسجيل أبريل بنسبة 0.86% إلى 63.33 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام نايمكس تسليم مارس بنسبة 1% عند 59.83 دولار.

وكانت شركة الخدمات النفطية ” بيكر هيوز ” أعلنت، الجمعة الماضية، إضافة شركات الطاقة الأمريكية 26 منصة نفط؛ لإنتاج جديد هذا الأسبوع، ليصل إجمالي عددها إلى 791 منصة وهو الأعلى منذ أبريل 2015.