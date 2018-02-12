تعافي جماعي للعملات الرقمية.. و ” بتكوين ” أعلى 8 آلاف

عادل الحربي(صدى):

شهد سوق العملات الرقمية، اليوم الاثنين، تعافي من سلسلة خسائره المتتالية على مدار الأسبوع الماضي، في ظل استقرار الأوضاع في كوريا الجنوبية وفتح باب التسجيل في البورصات.

وارتفعت ” بتكوين ” خلال التعاملات بنسبة 4.30% إلى 8416 دولارًا، بعد أن سجلت أدنى مستوياتها منذ نوفمبر دون 6 آلاف دولار خلال الأسبوع الماضي.

كما صعدت ” إثريوم ” بنسبة 2.985% إلى 840 دولارًا، وارتفعت ” الريبل ” بنسبة 4.85% إلى 1.05 دولار، وسجلت ” بتكوين كاش ” بنسبة 2.95% إلى 1255 دولارًا.

وتعافت القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية مسجله 413 مليار دولار، بعدما هبطت أدنى 280 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وكانت بورصة ” بيثمب ” الكورية الجنوبية أعلنت فتح باب تسجيل مستخدمين جدد، وفقًا للوائح التنظيمية الأخيرة التي أعلنت عنها السلطات، فيما أكدت بورصة “بينانس” في هونج كونج استئناف جميع أنشطتها بعد تحديث النظام.