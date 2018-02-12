71 % من المشاركين بـ ” هدف ” يؤكدون عدم توفيره وظائف

نايف السالم(صدى):

أعلن صندوق التنمية البشرية ” هدف ” ، أن 71 % من المشاركين، يرون أن برنامج ” دعم العمل الجزئي ” ، لم يسهم في العثور على فرص وظيفية، وذلك خلال استبيان أجراه ” الصندوق ” على الموقع الرسمي له.

حيث يقوم برنامج ” دعم العمل الجزئي ” ، بتحفيز نمو التوطين في منشآت القطاع الخاص، وذلك بدفع نسبة من حصة اشتراك التأمينات الاجتماعية، نيابةً عن المنشآت التي تحقق نمواً في أعداد الموظفين السعوديين العاملين بنظام العمل الجزئي.

فيما يهدف البرنامج، إلى تفعيل آلية العمل الجزئي، وذلك بمساهمة ” هدف ” بدفع نسبة من الأجر الشهري للموظفين الجدد، المسجلين في نظام التأمينات الاجتماعية.