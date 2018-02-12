بالفيديو.. أغنية الراجل ده تثير غضب المغاربة.. وعصام كاريكا يعتذر

أماني الغامدي(صدى):

أثار الفنان المصري عصام كاريكا غضب المغاربه عقب إعلانه عن أغنيته الخاصة بملك المغرب محمد السادس ، تحت اسم ” الراجل ده ” .

وعبر عدد من المغربه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عن غضبهم من كلمة ” الراجل ده ” مؤكدين أنها لا تتماشى مع مكانة الملك .

ومن جانبه تقدم عصام كاريكا باعتذار رسمي للمواطنين بالمغرب وللملك محمد السادس ، بنشر فيديو عبر صفحته الشخصية بتطبيق انستجرام ” حيث قال ” أوجه كلمتي لشعب المغرب وكل محبيني في المغرب، وطبعا لجلالة الملك، أود القول إنني قد فعلت هذا الأمر بنية طيبة ولكن تم فهمه بشكل خاطئ ” .