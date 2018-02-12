البلديات توجه بتفعيل إصدار إجراء المستخلصات من النظام الإلكتروني

عادل الحربي(صدى):

أصدرت وزارة الشؤون البلدية والقروية، تعميماً توجه فيه الأمانات والوكالات والإدارات العامة في الوزارة، باعتماد العمل بنظام بوابة المقاولين.

كما وجهت الوزارة في تعميمها، بإيقاف العمل باستلام المستخلصات والمطالبات بالطريقة التقليدية، وتفعيل إجراء إصدار المستخلصات المركزي من النظام الإلكتروني.

وفي سياق آخر، بيَّنت إحصائية حديثة لوكالة تصنيف المقاولين بالوزارة عدد المقاولين المصنفين حسب المناطق، حيث جاءت الرياضة في الصدارة بعدد 1612 مقاولًا، ثم مكة المكرمة بعدد 618 مقاولًا، والشرقية 407 مقاولين، وعسير بـ223 مقاولًا.