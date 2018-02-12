برنامج الإسكان يسعى لرفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام 2020

عادل الحربي (صدى):

قال وزير الإسكان ماجد الحقيل، خلال إطلاق برنامج الإسكان أمس الأحد، بغرفة جدة أن الوزارة تطمح في أن يكون برنامج الإسكان والذي يأتي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، محققًا أهدافها، في رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول العام 2020 والوصول إلى 70% بحلول 2030.

وأوضح ” الحقيل ” أن البرنامج يهدف إلى إزالة عوائق رفع نسبة التملك للأسر، وذلك من خلال أربعة محاور رئيسة؛ الأول يتمثل في ” العرض ” بتوفير وحدات سكنية متنوعة بخيارات وأسعار تناسب مختلف الأسر، وشمل أربعة برامج هي شراكات بتكلفة 39 مليار ريال، وتقنيات البناء بتكلفة 14 مليار ريال، ومبادرة مركزية المشتريات بـ 72 مليون ريال، والإسكان التنموي بـ 44 مليار ريال.

وأشار ” الحقيل ” إلى أن الثاني ” التنظيمات والتشريعات ” المتعلقة بالقطاع السكني، والتمويل لتمكين أي مواطن من الحصول على سكن بأقل تكلفة، كما أن الثالث هو ” التمويل ” ويشمل برنامج القروض بتكلفة 18 مليار ريال لتقديم ضمانات للمواطنين للحصول على تمويل الشراء من المطورين، ومبادرة الدفعة الأولى بتكلفة ” 12.5 مليار ريال ” بخفض الدفعة الأولى من 10 إلى 5 في المئة.

وتابع ” الحقيل ” قائلًا أن ذلك بالإضافة إلى مبادرة القرض العقاري الحسن لتمويل شراء المسكن لأول مرة لمن مرتباتهم 14 ألف ريال وأقل، بحيث تتحمل الدولة تكلفة التمويل ورصد لذلك 120 مليار ريال.

وجدير بالذكر أنه، استقبل ” الحقيل ” أمس انتقادات وشكاوى من عدد من المطورين العقاريين خلال إطلاق برنامج ” الإسكان ” بالشراكة مع 16 جهة حكومية، والذين اشتكوا من عدم التنظيم في القطاع وخطورة الاستثمار فيه، إضافة إلى زيادة تكلفة البناء وضعف إمكانية البناء لدى المقاولين، وضعف تمويل البنوك وخاصةً للبيع على الخارطة والبناء الذاتي؛ فيما تحدث آخرون عن محدودية الأراضي المطورة، وركود قطاع العقار الذي تسبب في ركود في البناء والتشييد.