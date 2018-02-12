الغامدي: عقوبة منتجي الأغذية بشكل مخالف تصل إلى مليون ريال غرامة

نايف السالم(صدى):

أوضح المهندس أيمن الغامدي، مدير إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والزراعة، عن وصول عقوبة منتجي الأغذية بطريقة مخالفة، إلى غرامة متدرجة تصل إلى مليون ريال كحد أٌقصى، بالإضافة إلى سحب الترخيص.

وأكد ” الغامدي ” ، أن إنتاج الغذاء بدون استخدام هرمونات النمو والأسمدة المصنعة، هو الهدف من النظام الغذائي، مشيراً إلى أنه يسمح في الزراعة غير العضوية باستخدام المواد أو المبيدات الكيميائية.

وأضاف أنه عند الإعداد والإنتاج يمنع استخدام أي مواد تؤثر أو تلوث المنتج وبدون تعرضه إلى أي إشعاع، لافتاً إلى أن الإنتاج الحيواني يمنع فيه استخدام المضادات الحيوية والتربية المكثفة.

وأوضح ” الغامدي ” ، أن الغذاء غير العضوي لا يُعد مضراً بشرط أن يتم الالتزام بمعايير استخدام المواد والمبيدات الكيميائية، وكذلك فترات التحريم.

ونفى وجود خطة مستقبلية لتحويل جميع الأراضي الزراعية إلى عضوية.