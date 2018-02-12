النصر يستقبل 4 عروض لتقديم دراسة كاملة عن سوق الاستثمار

ماجد محمد(صدى):

استقبلت إدارة النصر عروضًا من أربع شركات متخصصة في الدراسات والبحوث، وذلك لاختيار إحداها لتقديم دراسة كاملة تتعلق بكل ما يخص سوق الاستثمار في الأندية ومعرفة كل التفاصيل التي ستسهم في تكوين قاعدة قوية لعمل مؤسسي قبل توقيع عقود الرعاية.

وأوضح مصدر بالنادي قائلًا: ” بعض العروض التي وضعت على طاولة المسؤولين مؤقتة؛ إذ تمتد حتى نهاية الموسم الحالي، والأخرى لعام وعامين، لكننا لا نزال في طور المفاوضات على أن نختار الأفضل والأنسب لاحقًا ” .

ويذكر أنه فتحت إدارة نادي النصر المكلفة، المجال أمام عددًا من الشركات المتخصصة في الدراسات والبحوث لاختيار واحدة تجري دراسة علمية للتعرّف على سوق الاستثمار للأندية بالمملكة.