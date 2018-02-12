العقاري: إيداع دعم المستفيدين خلال يومي عمل من تاريخ سحب القسط

علي القحطاني (صدى):

أعلن صندوق التنمية العقاري، اليوم الاثنين، أنه سيتم إيداع الدعم في حساب المستفيد خلال يومي عمل بحد أقصى من تاريخ سحب القسط.

وأوضح الصندوق أن المستفيد يحصل على 70 – 85% من قيمة العقار، في إطار التمويل المدعوم دفعة واحدة، لافتًا إلى أنه يتولى دفع الأرباح كاملة نيابة عن المستفيد إذا كان الدخل أقل من 14 ألف ريال.

كما أشار إلى أن التمويل المدعوم يهدف إلى شراء الوحدات السكنية الجاهزة أو على الخارطة فقط، ويكون بناءً على أساس الراتب وبدل السكن، وفي حال عدم وجود بدل سكن يتم خصم التأمينات أو التقاعد.

وأضاف أنه يتم منح المستفيدين مهلة سنتين للاستفادة من التمويل المدعوم، على أن يسقط القرض في حالة الوفاة، ووفقًا لآليات الوزارة يتم تحويل المستفيدين من الضمان الاجتماعي إلى برنامج الإسكان التنموي، بنسبة دعم 100 %،