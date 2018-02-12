بالصور.. أمير الرياض يؤدي مع جموع المصلين ” صلاة الاستسقاء “

سعيد العجل(صدى):

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

وأم المصلين عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الذي دعا في خطبته إلى التأسي بسنة النبي محمد – صلى الله عليه وسلم – ومنها صلاة الاستسقاء موصياً بتقوى الله حق التقوى وإخلاص الدعاء والتضرع والإنابة إليه سبحانه وتعالى، داعياً إلى كثرة الاستغفار وتجنب المعاصي .

وأدى الصلاة مع سموه سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، ومعالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري ومعالي المستشار الخاص المشرف العام على مكتب أمير منطقة الرياض سحمي بن شويمي بن فويز, وعدد من مسؤولي إمارة منطقة الرياض وجمع من المواطنين.