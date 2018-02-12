تفاصيل قصة طفلين أمهما متوفية ووالدهما في السجن

نايف السالم(صدى):

طفلان مصابين بمرض الجلد الفقاعي، فقدا والدتهما بعدما قتلها والدهما منذ 3 سنوات، ويروي عائلهما تفاصيل المأساة التي يعانيها الطفلان.

قال أبو عبد الرحمن السعدي عائل الطفلين :” لدي سبعة أبناء، واتعاطف مع الطفلين وتكفلت بهما منذ ثلاث سنوات، فهما ابنا أخ زوجتي، لكن ظروفي الاقتصادية شديدة الصعوبة “.

وطالب السعدي المسؤولين بتوفير خادمة لمساعدة زوجته على رعاية الأطفال، لحاجتهما إلى رعاية طبية ومنزلية مستمرة بسبب التحلل الجلدي.

وأشار إلى أن طعام الطفلين له مواصفات معينة، كما يتم تغيير الملابس لهما بوتيرة سريعة، إضافة لتكلفة الأدوية التي يحتاجانها، قائلا: “وكلها نفقات فوق طاقتي”.