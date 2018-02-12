تفاصيل قصة طفلين أمهما متوفية ووالدهما في السجن
طفلان مصابين بمرض الجلد الفقاعي، فقدا والدتهما بعدما قتلها والدهما منذ 3 سنوات، ويروي عائلهما تفاصيل المأساة التي يعانيها الطفلان.
قال أبو عبد الرحمن السعدي عائل الطفلين :” لدي سبعة أبناء، واتعاطف مع الطفلين وتكفلت بهما منذ ثلاث سنوات، فهما ابنا أخ زوجتي، لكن ظروفي الاقتصادية شديدة الصعوبة “.
وطالب السعدي المسؤولين بتوفير خادمة لمساعدة زوجته على رعاية الأطفال، لحاجتهما إلى رعاية طبية ومنزلية مستمرة بسبب التحلل الجلدي.
وأشار إلى أن طعام الطفلين له مواصفات معينة، كما يتم تغيير الملابس لهما بوتيرة سريعة، إضافة لتكلفة الأدوية التي يحتاجانها، قائلا: “وكلها نفقات فوق طاقتي”.
القحطاني[ عدد التعليقات: 135 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعينك ويجزاك خير
استغفرالله[ عدد التعليقات: 336 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يجزاك خير ويعظم لك الأجر
وين دور الرعاية الصحية ولاجتماعية وين دور الجمعيات الخيرية
وين دور ولات الامر عنهم ارفع لهم برقيه بتوضيح حالهم وطلب المساعده ماريح يقصرون أن شالله
خالد الربياوي[ عدد التعليقات: 1091 ] نشر منذ 49 دقيقة
اعانك الله كله باجره لاتكلف يكفي انك رجل قل في هذا الوقت ان شاءالله يصل صوتك للمسؤلين وشكرا للمسؤلين بصدى نشرهذا الخبر
كجمغلو[ عدد التعليقات: 8535 ] نشر منذ 5 دقائق
لا حول ولا قوة الا بالله
يا رب شافهم وعافهم وارفع عنهم