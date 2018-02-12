تركي آل الشيخ : سيتم إعلان خبرين لجماهير ناديي الاتحاد والرياض اليوم

ماجد محمد(صدى):

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، إن خبرين سيتم إعلانهما اليوم الاثنين لجماهير ناديي الاتحاد والرياض.

وأكد آل الشيخ في تغريدة متقضبة على حسابه في “تويتر”: “خبر لنادي الاتحاد ولنادي الرياض اليوم ان شاء الله”.

يشار إلى أن رئيس هيئة الرياضة كان قد أعلن أمس أن شخصية داعمة لنادي الاتحاد ستتواجد خلال الفترة القادمة وستصنع الفارق بالنادي.