أطباء: تسوس الأسنان قد يؤثر على القلب

متابعات(صدى):

ينتشر تسوس الأسنان بين مختلف الفئات العمرية بداية من الطفل الصغير وحتى كبار السن.

ويؤكد الأطباء أن التسوس ينقسم إلى 3 أنواع، المزمن والحاد والمتوقف،و التسوس المزمن هو الذى يحدث على عدة مراحل ويأخذ وقتا طويلا لحدوثه، ويبدأ بالمينا ثم العاج وأخيرا اللب.

أما التسوس الحاد ، فيحدث بسرعة كبيرة فيصل إلى لب السن دون أن تتمكن أنسجة السن من حمايته، ويحدث هذا النوع من التسوس كثيراً عند الأطفال، وآخر نوع يسمى التسوس المتوقف والذي يتوقف عند حد معين.

لكن تسوس الأسنان لا تتوقف مضاعفاته عند الشكل الجمالى فقط، بل تتسبب في مضاعفات صحية تؤثر على الجسم عموما.

ومن مضاعفات التسوس كلا من : تآكل الأسنان، خلع الأسنان، رائحة فم كريهة، ظهور خراج تحت جذور الأسنان قد تسبب التهابات مثل التهاب الغدد الليمفاوية، والتهاب العظم، والتهاب الجيوب الأنفية، التهاب اللثة، الذي يظهر على شكل تقرحات تنتشر إلى المناطق الداخلية من اللثة، مما ينتج عنه حدوث نزيف واحمرار وتورم في اللثة.

و قد تكون الأسنان المسوسة أحياناً مدخلاً لالتهابات خطيرة تؤثر على أعضاء أخرى من الجسم، كالقلب عند من يعانون من عيوب خلقية أو أمراض القلب الروماتيزمية.