توقعات هيئة الأرصاد لطقس الأثنين

عادل الحربي (صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماءً غائمة جزئياً إلى غائمة على شمال المملكة، ورياح جنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية قد تصل إلى أقل من 1كم وبسرعة (55) كم/س على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ورياح سطحية على ” تبوك، حائل، القصيم، رفحا، حفر الباطن وغربي منطقة الرياض “.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.