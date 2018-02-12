وزير الدفاع الأمريكى: الألعاب الشتوية لن تؤدى لانفراجة بين الكوريتين

واشنطن(صدى):

قال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس، إن من السابق لأوانه معرفة إن كانت الانفراجة الدبلوماسية بين الكوريتين فى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ستؤدى إلى نتائج لكن الخطوة لم تدق إسفينا بين واشنطن وسول.

ووجه زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون دعوة للرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن لإجراء محادثات فى بيونجيانج مما يمهد الطريق لأول اجتماع للزعيمين الكوريين منذ ما يزيد على عشر سنوات.

وسيشكل أى اجتماع انقلابا دبلوماسيا لمون الذى وصل إلى السلطة العام الماضى متعهدا بالتواصل مع الشمال المنعزل والعمل على التوصل إلى حل دبلوماسى للأزمة بشأن برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية.