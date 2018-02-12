زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر ماريانا الشمالية

طوكيو(صدى):

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر قبالة ساحل جزر ماريانا الشمالية الواقعة جنوبي اليابان اليوم.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الزلزال الذي وقع الساعة ( 0814 ) بالتوقيت المحلي ( 2314 ) بتوقيت جرينتش كان على عمق 10 كيلومترات، وعلى بعد 136 كيلومترًا جنوب شرق جزيرة روتا.

ولم يصدر تحذير فوري من خطر وقوع موجات مد عالية (تسونامي) عن مركز الإنذار بأمواج تسونامي في المحيط الهادئ. كما لم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.