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مصدر: لاجدوى من إعلان السبب وراء إطلاق النار على حارس مدرسة

مصدر: لاجدوى من إعلان السبب وراء إطلاق النار على حارس مدرسة
نايف السالم(صدى):

أكد مصدر بإدارة تعليم جدة، أن الخلاف بين حارسي المدرسة الذي أدى إلى إطلاق أحدهما النار على الآخر، متعلق بأمر شخصي لايمك الكشف عنه ، ولافائدة مرجوة من إعلانه، موضحًا أنه سيتم استبدال الحارسين حتى انتهاء القضية.

يأتي ذلك على خلفية قيام حارس مدرسة بإطلاق النار على زميله بمدرسة أخرى مجاورة صباح الأحد، بمجمع مدارس شمال جدة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3826 ] نشر منذ 2 ساعتين

نعم اوافقكم الرأي
احياناً المصلحة العامة لدولتنا الرشيدة حفظها الله
تحتم عدم كشف اسباب وملابسات اي جريمه تحدث
الحمدلله ع كل حال

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