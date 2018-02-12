مصدر: لاجدوى من إعلان السبب وراء إطلاق النار على حارس مدرسة
أكد مصدر بإدارة تعليم جدة، أن الخلاف بين حارسي المدرسة الذي أدى إلى إطلاق أحدهما النار على الآخر، متعلق بأمر شخصي لايمك الكشف عنه ، ولافائدة مرجوة من إعلانه، موضحًا أنه سيتم استبدال الحارسين حتى انتهاء القضية.
يأتي ذلك على خلفية قيام حارس مدرسة بإطلاق النار على زميله بمدرسة أخرى مجاورة صباح الأحد، بمجمع مدارس شمال جدة.
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3826 ] نشر منذ 2 ساعتين
نعم اوافقكم الرأي
احياناً المصلحة العامة لدولتنا الرشيدة حفظها الله
تحتم عدم كشف اسباب وملابسات اي جريمه تحدث
الحمدلله ع كل حال
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3992 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يصلح الحال والاحوال