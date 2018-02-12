رد فعل غير متوقع من عمرو وردة على هتافات جماهير أولمبياكوس

ماجد محمد(صدى):

بطريقة مثيرة على الهتافات العنصرية التى وجهتها له جماهير فريق أولمبياكوس، فى المباراة التى جمعت الفريقين بالجولة 21 من الدورى اليونانى، وانتهت بتعادلهما 2 / 2، رد النجم المصرى الدولى عمرو وردة لاعب فريق أتروميتوس اليونانى وتألق بشكل لافت فى المباراة، وصنع هدفى فريقه بتمريرتين رائعتين، إلا أنه بعد تمريرة الهدف الأول تعرض لبعض الهتافات العنصرية من قبل مجموعة من مشجعى أولمبياكوس تبلغ 200 مشجع.

وبحسب موقع “أون سبورتس” اليونانى ردد مشجعو أولمبياكوس أصوات القرد تجاه اللاعب المصرى، وهتفوا ضده قائلين: “وردة يجب أن نعيش فى الغابة من أجل أن نراك”.

الهتافات العنصرية تسببت فى غضب عمرو وردة، حيث ظل اللاعب المصرى ينظر للجماهير باشمئزاز، ويشير لهم بحركات ما يقوم به القرود، وذلك كنوع من التأكيد على أنه لا يهتم بما يفعلونه.