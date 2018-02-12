حسين الشحات يقود الهلال لملاقاة العين الإماراتي.. اليوم

ماجد محمد(صدى):

يلتقي غدا الثلاثاء فريقي العين الإماراتي والهلال السعودي على استاد ” جامعة الملك سعود “، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وذكر نادى العين الإماراتى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” تويتر “، أن البعثة ستغادر إلى العاصمة السعودية “الرياض” على متن طائرة خاصة فى تمام الساعة التاسعة صباح الاثنين بتوقيت القاهرة.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى ابطال اسيا، فريق العين الإماراتى فى المجموعة الرابعة بجانب أندية الهلال السعودى والريان القطرى واستقلال طهران الإيرانى.