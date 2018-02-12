التحقيق في واقعة ضرب طالبا بالخرطوم

نايف السالم(صدى):

قامت إدارة تعليم محافظة جدة بفتح التحقيق في واقعة اعتداء معلم بالضرب على طالب بخرطوم المياه.

وأكد المتحدث الرسمي لإدارة التعليم حمود الصقيران ، أنه تم توجيه المتابعة الإدارية بمباشرة التحقيق في الواقعة لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراء المناسب حسب نتائج التحقيق.

كان والد الطالب المعتدى عليه بمدرسة سلمة بن قيس المتوسطة بجدة، أكد أن أبنه تعرض للإهانة والاعتداء بالضرب على عنقه، إضافة إلى التعدي بألفاظ غير لائقة أيضًا أثناء الدوام الدراسي أمام المعلمين والطلاب.