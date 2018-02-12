انتحار طالب بعد فصله من الجامعة

دبي(صدى):

بسبب فصله من الجامعة ، أقدم طالب يبلغ من العمر 21 عاما،على الانتحار داخل حرم جامعة ” دبي “، ملقيا نفسه من الدور الخامس خوفًأ من ولي أمره.

وتفصيلا، تعثر الطالب المنتحر دراسيًا وتم فصله منذ عامين، ولم يخبر والده ،الذي كان برفقته يوم الانتحار لدفع المصروفات الدراسية.

وأوضحت الشرطة أن بلاغًا ورد إلي غرفة العمليات عن جثة طالب سقط من أحد المباني بالجامعة، فانتقلت دورية أمنية إلي الموقع لاتخاذ اللازم.

وبين صديق مقرب للطالب، أنه قفز من الطابق الخامس فور دخول والده الحمام، ولم يكن يعاني أي اضطرابات نفسية.