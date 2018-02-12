عادل الحربي (صدى):

أكد نائب رئيس اللجنة الأمنية في مجلس الشورى اللواء عبدالهادي العمري، أن مجلس الشورى يرفض التجنيد الإجباري للسعوديين.

وقال العمري : ” الشعب السعودي دائمًا وأبدًا يمتاز بالولاء لوطنه وقيادته، ولن يتوانى أو يتأخر في زمن من الأزمان ليكون جيشاً واحدًا ضدد أي عدوان “، مضيفًا : ” الاتفاق والانسجام بين المواطنين يجعله غير ضروري وملزم لأبناء المملكة “.

وأوضح أن مقترح التجنيد الإجباري مطروح في اللجنة الأمنية بالمجلس، ولكنها رأت عدم ملاءمة درسه نظراً إلى وجود آلاف العاطلين عن العمل من الشباب الذين يرغبون في الانتظام في القوات المسلحة على وظائف رسمية وليس تجنيداً إجباريا.

وأشار إلى أن الجيوش الحديثة لا تحتاج إلى أعداد هائلة من البشر وإنما تحتاج إلى أسلحة ذكية، قائلا : ” المرافق التدريبية الحالية لا تستوعب أعداداً هائلة من المجندين إجبارياً وإنما يكون استيعابها في تأهيل من هم على رأس العمل “.