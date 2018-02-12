اليوم.. مؤمن زكريا يشارك لأول مرة مع الأهلي فى دورى أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

يستعد اللاعب مؤمن زكريا لتسجيل الظهور الآسيوى الأول مع فريق الأهلى السعودى الذى انضم لصفوفه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادمًا من النادى الأهلى المصرى، وذلك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ويحل الأهلى السعودى ضيفًا على تركتور الإيرانى فى الخامسة والنصف مساء اليوم، الاثنين، بالعاصمة العمانية “مسقط”، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا.

وأوقعت قرعة دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال آسيا الأهلى السعودى وتركتور الإيرانى بالمجموعة الأولى، التى تضم أيضًا الجزيرة الإماراتى والغرافة القطرى.