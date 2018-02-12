العثور على مريض توحد وتسليمه لذويه في النعيرية

نايف السالم(صدى):

عثرت الجهات الأمنية بمحافظة النعيرية في المنطقة الشرقية، على فتى مريض بالتوحد بعد ساعات من اختفائه في الصحراء، وأعادته لأسرته بعد الاطمئنان على صحته.

وأوضحت مصادر أن فتى عمره 17 عاماً ويعاني من التوحد ذهب برفقة أهله من محافظة رأس تنورة للتخييم في النعيرية أول أمس (السبت)، لكنه تاه في الصحراء وهو يقود دراجة نارية منذ الساعة السابعة من صباح أمس (الأحد).

وأضافت المصادر أن الجهات الأمنية بمساعدة متطوعين شرعوا في البحث عنه، وعثر في البداية على دراجته متوقفة، حتى عثر عليه عند حوالي الساعة 12 ظهراً على بعد 7 كيلومترات من موقع تخييم أسرته، وتم تسليمه لأسرته التي قدمت الشكر للجهات الأمنية.