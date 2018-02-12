مذيع يوزع ” الشيكولاتة ” على الهواء احتفالا بسقوط المقاتلة الإسرائيلية

القاهرة(صدى):

احتفى الإعلامي المصري جابر القرموطي، الأحد ،بخبر سقوط المقاتلة الإسرائيلية من طراز “إف 16″ في سوريا، على طريقته الخاصة.

وقام المذيع بتوزيع الشيكولاتة على فريق العمل ببرنامجه التلفزيوني ” مانشيت “، المذاع على فضائية ” النهار ، متمنيًا مواصلة هذه العمليات ضد إسرائيل.

وقال القرموطي، إن إسرائيل هي العدو الأول لمصر والدول العربية، متسائلاً: ” ماذا تفعل في هضبة الجولان ؟”.

يذكر أن الجيش الجيش الإسرائيلى قد أعلن أن طائرة حربية إسرائيلية تعرضت لإطلاق نار من الدفاعات الجوية السورية تحطمت قبل فجر السبت قرب الحدود السورية، وأن الطيارين الاثنين الذين كانا على متنها قفزا بالمظلة.