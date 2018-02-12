” الفتاة المجاهرة بالمعصية ” تكشف سبب فعلتها وحقيقة علاقتها بأصحاب الرتب
أطاحت الشرطة في جدة بالفتاة التي نشرت مقاطع مخلة بالآداب على حساب بأحد مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، اعترفت أمام النيابة العامة بأنها تعمدت نشر صور لبعض الرتب العسكرية في مقاطع لها، لتخويف كل مَن يطالب بالقبض عليها.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ “عكاظ”، أن الفتاة العشرينية قالت في التحقيقات إنها روجت لمخالفاتها بغرض كسب المتابعين، وأطلقت على نفسها لقب “دكتورة” ونشرت صوراً لرتب عسكرية؛ للتمويه بأن لها علاقات واسعة.
وبيّنت أن الشرطة رصدت ممارسات المتهمة، التي ادعت من خلال حسابها أنها تسكن في شمال جدة، واتضح أنها تسكن في الجنوب بعد التحري عنها، كما اتضح أن اسمها الذي ظهرت به غير حقيقي، وأنها سعودية تسكن مع والدها وأشقائها الذين لا يعلمون شيئاً عن تصرفاتها، لافتة إلى أن الوحدات البحثية تحركت إلى منزلها بعد التثبت من وجودها بداخله وتم ضبطها.
وأشارت إلى أن الفتاة لم تتوقع الوصول إليها، وأنكرت علاقتها بأي شخص، مؤكدة أنها تعمدت فبركة ذلك من باب حب الظهور والتباهي.
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 1381 ] نشر منذ 36 دقيقة
لاحول ولاقوه الا بالله💔
ياناقصه وش استفدتي الحين ارخصتي نفسك واهلك واخوانك والله يعين موقف اهلك معك
ماقول الله يستر علينا وعلى بناتنا ويهديك
( اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار ،عاجلاً غير آجل )
والله المستعان❤️
🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 3807 ] نشر منذ 7 دقائق
ويش هو هذا
إنتي صاحية ولا مهبولة
الحين توجه لك عدة أتهامات
1/ إقحام واستغلال اسم الدولة اعزها الله
في اغراض دعائية
2/ إثارة الرأي العام
3/ الخروج ع العادات والتقاليد الإسلامية ومخافة الذوق العام
4/ زجك في سجن يلقب ابو زعبل وهو ذهبان لكي يذهب
بعض ما بقي لك من عقلك
هذا إن كان اساساً لديك عقل
نسأل الله السلامة والعافية