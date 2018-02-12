هكر يضرب موقع بيع تذاكر مباراة الهلال والعين

نواف السالم(صدى):

تعرض الموقع المُخصص لبیع تذاكر مباراة الهلال والعین الإماراتي، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسیا إلى التھكیر عقب تدشينه بساعات.

وأعلنت شركة “صلة” الرياضیة أنها قررت فتح منافذ بيع التذاكر في ملعب جامعة الملك سعود؛ لاستيعاب الإقبال الشديد من الجماهير على اقتناء التذاكر.

وقالت الشركة في بيان لها، إن المشجع يستطيع من خلال الشاشات المتوفرة في منافذ البیع شراء التذاكر حسب الموقع الذي يرغب فیه، كما أنه يستطیع الاطلاع على موقعه من خلال شاشات النظام الداخلي.