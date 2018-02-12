نجل حارس المدرسة المصاب بطلق ناري يروي تفاصيل جديدة عن الواقعة

نايف السالم(صدى):

على خلفية قيام حارس مدرسة بإطلاق النار على زميله بمدرسة أخرى مجاورة صباح الأحد، بمجمع مدارس شمال جدة، روى نجل حارس المدرسة تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال نجل الحارس : ” حارس المدرسة 106 الابتدائية، ويدعى “م.هـ” جاء بعد صلاة الفجر مباشرة إلى غرفة والدي ، ثم سحب كرسياً إلى جواره، وبادره بالسلام، ثم أطلق الرصاصة الأولى على فخذه الأيمن “.

وأضاف : ” بعد ذلك اقترب الجاني من والدي قائلا له أريد أن أطلق الرصاصة الثانية على قلبك “.

واستكمل قائلا : ” والدي دفع المعتدي واحتمى بغرفة أخرى، ثم اتصل بالهاتف علينا مباشرة، وحضرنا على الفور، حيث تم الاتصال بالدوريات الأمنية التي حضرت وطلبت الإسعاف، الذي نقله مباشرة إلى مستشفى الملك فهد العام ”

وأشار إلى أن المتهم هدد والده مراراً بقوله ” انتبه لنفسك ” وبعبارات أخرى توحي أن هناك مشكلات نفسية مؤثرة عليه.

كانت شرطة منطقة مكة المكرمة، قامت بتوقيف حارس المدرسة الذي قام بإطلاق النيران على زميله ، بعدما سلم نفسه للدوريات الأمنية، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة.