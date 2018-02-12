عوامل تعرض السيدات للصلع منها ” التوتر ” و ” حبوب منع الحمل “

متابعات(صدى):

تتعرض بعض النساء للإصابة بـ ” الصلع ” ، بسبب كثير من العوامل النفسية والجسمانية، التي تؤثر بالسلب على صحة الشعر ونموه.

ومن أهم الأسباب التي تتسبب في تساقط الشعر هو ” التوتر ” والقلق النفسي أو الجسماني، يمكن أن تكون عوامل قوية لتساقط الشعر، ومن ثم الإصابة بالصلع.

ويعتبر الحمل و الإجهاد البدني والتغيرات الهرمونية التي تمر بها المرأة في فترة الحمل، يمكن أن يؤدي إلى فقدان الشعر، بل ويمكن أن يستمر إلى ما بعد الولادة.

وتؤدي أيضًا حبوب منع الحمل لحدوث اضطرابات هرمونية ، تتسبب في تعزيز تساقط الشعر ومن ثم الإصابة بالصلع.

و فقد كثير من الوزن في وقت قصير، والممارسة المفرطة للرياضة، قد يؤثر على نمو الشعر ويؤدي إلى تساقطه.