ضبط أكثر من 500 كيلو جرام من الكوكايين في المغرب

الرباط(صدى):

أعلن المغرب ضبط نحو 541 كيلوغراما من الكوكايين فى حاوية وصلت الى الدار البيضاء من أمريكا اللاتينية.

واعتقلت السلطات ستة اشخاص مشتبه بهم فى القضية بينهم برازيلى يحتمل انه “العقل المدبر لشبكة اجرامية”، بحسب المكتب المركزى للابحاث القضائية فى المغرب.

وضبطت السلطات ايضا خمس سيارات و”كميات كبيرة من الاموال” بالدرهم المغربى وعملات اجنبية اخرى.

وفى بيان قال المكتب انه يجرى تحقيقا فى شأن شبكة على درجة من “الخطورة” مرتبطة بكارتلات اميركا اللاتينية التى استغلت “موقع المملكة الاستراتيجى كنقطة عبور الى الدول الاوروبية “.