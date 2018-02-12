الشيخ الماجد: ” ليس بالضرورة أن تكون النعمة دليل على رضا الله “

علي القحطاني (صدى):

أكد الشيخ سليمان الماجد، قاضي الاستئناف السابق، أنه لايجوز لأي شخص التدخل في تدابير الله عز وجل، والإقرار بأن النقمة دليلا على غضبه والنعمة دليلا للرضا، فهذه أمور لايعلمها إلا الله وحده.

وأوضح الماجد في لقائه ببرنامج ” يستفتونك ” أن الله عز وَجل قد يجعل من النعمة استدراجًا، وكل هذا ثابت فِي كتاب الله وسنة نبيه، مشَدداً على جواز عدم التدخل فِي تدبير الله، والقول‘ بأن النعمة هي رضاء من الله، ورفعة فِي الدرجات، والنقمة غضب منه سبحانه.

وأشار إلى أنه لا يجوز على الإنسان قول هؤلاء منعمون لِأنَّ الله يحبهم، وهؤلاء مبتلون لأن الله يبغضهم.

جاء ذلك ردًا على من يعتقدون أن ندرة الأمطار والقحط قد تكون دليلا على غضب من الله ، قائلا : ” ماذا يدريك أن القحط فِي بلادنا بِسَبَبِ الذنوب والمعاصي؟” مؤكدا أن الله يقود الأمور بحكمته وقدرته.