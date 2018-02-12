سيدة تقاضي زوجها لقيامه بقص شعر ابنتهما

واشنطن(صدى):

قاضت امرأة أمريكية طليقها بسبب إقدامه على قص شعر ابنتهما بالقوة إلى والدها، فقد رفعت دعوى جنائية ضده، تتهمهما فيها بإساءة معاملة الأطفال، كما قدمت بلاغاً لدى أحد مكاتب رعاية الشباب.

وتفصيلا ، كان يوم ميلاد الإبنة ” كيلسي ” ، وذهب إلى أحد محلات تصفيف الشعر وقانت بالتزين ، وأوصلتها والدتها إلى أبيها الذي يعيش مع زوجة جديدة، وما إن رأى الأب ابنته، حتى جن جنونه.

وفوجئت الأم بعد بضعة أيام بقيام الأب، بمعاونة زوجته الجديدة بعقاب ابنته، وقصَّ شعرها رغماً عنها، ليبدو قصيراً جداً.

وروت الأم قصة ابنتها في تدوينة مرفقة بصورعلى موقع ” فيس بوك قائلة : ” هكذا كانت تبدو ابنتي يوم الأحد عندما عُدنا معاً إلى المنزل، أما الصورتان الأُخريان، فتبيِّنان ما حدث لها قبل إحضارها إليّ، كل ذلك لأنني سمحت لها بأن تبدو جميلة بإضافة خصلات شعر ذهبية في عيد ميلادها! “.

وأجمع المتفاعلون مع تدوينة الأم على ضرورة محاكمة الأب على فعلته التي تعد جريمة ضد الإنسانية والعاطفية.