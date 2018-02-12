أعلنا إفلاسهما واعتمدا على عطف الآخرين لإكمال جولتهما حول العالم

برلين(صدى):

من الممكن أن يتعرض شخص للإفلاس، ونفاذ المال خلال جولة سياحية حول العالم، وبالفعل يقوم البعض بالعمل خلال الجولة للحصول على المال الذي يمكنهم من استكمال الجولة.

لكن في موقف مختلف هذه المرة قرر زوجان ألمانيان القيام بجولة حول العالم وأعلنا إفلاسهما التام عند وصولهم إلى نيوزيلندا ،واعتمدا على عطف الآخرين لإكمال الجولة.

ويأمل الزوجان السفر إلى أستراليا ومنها إلى باقي دول العالم من دون إنفاق قرش واحد، ويحصلان على الطعام من ” مطاعم الفقراء ” أو التقاطه من سلال القمامة.

ويرفض الزوجان تقاضي أي تبرعات ” نقدية ” ، فيما يقبلون ما يجود به الناس من بقايا الطعام.

ويقول الزوج : ” تهدف رحلتنا الى إظهار أن العالم لا يزال به الكثير من الحب. نعلم أننا نستطيع العيش من دون مال، لكننا نريد أن نعرف إذا كان بالإمكان السفر من دون مال أيضاً “.