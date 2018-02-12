يديعوت أحرونوت: إسرائيل تعزز دفاعاتها الجوية شمالا

تل أبيب(صدى):

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) على موقعها الاكترونى، أن الجيش الإسرائيلى قرّر تعزيز قوات دفاعه الجوى شمال اسرائيل.

ونوهت الصحيفة عن أن هذه الخطوة تأتى فى أعقاب أحداث أمس السبت ، حيث أسقطت دفاعات جوية سورية طائرةً حربية إسرائيلية من طراز (إف -16) شمال البلاد.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية اليوم ” إن إسرائيل أرسلت منظومات باتريوت الصاروخية (أرض – جو) إلى الجولان لتعزيز الدفاعات الجوية بالمنطقة”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قد قال ـ فى وقت سابق ـ “إن اسرائيل ستدافع عن نفسها ضد أى هجوم” ، كما قال وزير الاستخبارات الإسرائيلى “إن ضرب المواقع الإيرانية الرئيسية فى سوريا رسالة واضحة إلى إيران بأن اسرائيل لن تتسامح مع أى وجود عسكرى إيرانى بالقرب منها”.