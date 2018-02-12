رئيس وزراء الهند يفتتح قمة الحكومات ومعبدا هندوسيا فى الإمارات

نيودلهي(صدى):

أجرى رئيس الوزراء الهندى نارندرا مودى، زيارة خاطفة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ألقى خلالها كلمة رئيسية بصفته ضيف شرف فى القمة العالمية للحكومات فى دبي.

وأثنى “مودى” على الإمارات التى يعيش فيها 03.3 مليون هندى لأنها “سخّرت التقنية” و”تمكنت من خلق معجزة اقتصادية قلما نرى مثيلا لها فى العالم”.

وعندما أضاء رئيس الوزراء الهندى على مبادرات متطورة قامت بها حكومته مثل نظام موحد للبطاقات الشخصية متصل بالهواتف الجوالة والحسابات المصرفية، بدا وكأنه فى موطنه فى الإمارة المولعة بالتقنية.

وقال مودى: “لقد فاتتنا الثورة الصناعية، لكننا تمكنا من الانضمام الى الثورة الرقمية”.

وأشرف مودى يوم السبت على شراء كونسورتيوم شركات هندية لحصة تصل إلى 10 % فى امتياز نفطى بحرى تابع لشركة بترول أبوظبي، وهو الأول من نوعه وفق الإعلام الإماراتى الرسمي.