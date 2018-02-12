وزير الصحة يثمن جهود موظفي مجمع الملك عبدالله الطبي

عادل الحربي (صدى):

ثمن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، جهود الموظفين العاملين بمجمع الملك عبدالله الطبي بجدة، موجهًا إليهم الشكر على ما يبذلوه في تشغيل المجمع.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الصحة بالمجمع، حيث اطلع على جميع الأقسام بداية من الطوارئ، واستمع إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي الدكتور حاتم العمري عن الخدمات المقدمة، وآلية استقبال المريض، ثم زار العيادات النفسية ثم قسمي العزل والأشعة.

وتفقد أيضًا مستشفى الولادة التخصصي ،وشاهد خدمات الإسعاف الجوي، وكيفية الاستقبال عبر الطيران الطبي، معربا عن رضاه عن الجاهزية العالية التي وصل إليها المجمع.